علمت صحيفة محلية عن تحرك إدارة نادي الاتحاد للاجتماع بلاعب الوسط فهد المولد خلال الأيام المقبلة رغبة منها لتمديد عقده بعد المستويات الفنية التي قدمها بشعار الفريق والمنتخب السعودي ما جعل اللاعب تحت مجهر الأندية الراغبة في كسب خدماته والتي تنتظر اقترابه من دخول الأشهر الستة التي تسمح له الانتقال لأي ناد من دون موافقة الاتحاد الذي تسعى ادارته لقطع الطريق وتمديد عقده لموسم آخر، بعدما جدده في فترة سابقة حتى نهاية صيف عام 2018 م حينما تمكن الرئيس الراحل أحمد مسعود من إقناعه على الرغم من أنه كان قريباً من مغادرة الاتحاد.
كما علمت مصادر أن إدارة الاتحاد الحالية لا ترغب أن تعيش الجماهير القلق مجدداً في ظل المستويات الفنية المميزة التي يقدمها اللاعب، وستكشف الأيام المقبلة عن نتائج الاجتماع الذي سيعقد بين المولد والرئيس انمار الحائلي.
من جهة أخرى ستحتفي إدارة الاتحاد ومنسوبو الفريق الأول لكرة القدم من إداريين وفنيين ولاعبين بالمولد مساء اليوم الاثنين عندما يستأنف الفريق تدريباته تحضيراً لمواجهة الفيصلي الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من “دوري جميل” بعد أن قضى إجازته خارج السعودية، ومن المتوقع أن يجري كشفا طبيا لمعرفة جاهزيته ومدى المخزون اللياقي تمهيداً للزج به ضمن التشكيلة الاساسية في لقاء الفيصلي .وفق “الرياض”.
وكان الاتحاد قد اختتم معسكره بمدينة جبل على بالامارات مساء السبت بفوزه وديا على بني ياس الاماراتي بنتيجة 2-صفر وإهدار العديد من الفرص المحققة مما تسبب في إنزعاج المدرب التشيلي لويس سييرا الذي لوحظ عليه خلال مجريات المباراة الغاضب من عدم تمكن بعض اللاعبين إنهاء الهجمة بالطريقه السليمة ومطالبته لهم بالتركيز العالي اثناء المباراة، وتعد مباراة بني ياس الودية الثالثة بعد لقاء الجزيرة والنصر والشارقة ضمن معسكره الذي بدأه يوم 25 من الشهر الماضي واستطاع خلاله المدرب تطبيق البرنامج الاعدادي الخاص به على مدار 16 يوم تحضيراً للاستحقاقات المقبلة للفريق ومن أبرزها لقاء كأس السوبر السعودي امام الهلال حامل لقب “دوري جميل” النسخة السابقة، وفي نهايته قدم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لادارة بني ياس درعا تذكاريا بين شوطي المباراة تقديرا لحسن الاستضافة والحفاوة التي وجدتها بعثة الاتحاد، ومشيداً بالمشاركة اللافتة التي حملت مباركتهم لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018.
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