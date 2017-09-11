حافظ مدافع النادي الأهلي والمنتخب السعودي معتز هوساوي على مركزه في قائمة أفضل خمسة متوسطي دفاع لدوريات القارة الآسيوية لشهر أغسطس الماضي، حسب التحديثات الصادرة من موقع ترانسفير ماركت الرياضي المشهور.
وشهدت القائمة خروج واتارو إيندو متوسط دفاع منتخب اليابان وفريق اوراواريد دايموند، صاحب الترتيب الثاني في شهر يوليو من القائمة، ودخول محمد أنصاري متوسط دفاع منتخب إيران وفريق بيرسي بوليس إلى القائمة بعد قيادته لمنتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم في روسيا.
وكيل اللاعب معتز الوسيط الدولي وليد الشهري بين أن محافظة اللاعب على مركزه القاري المتقدم يثبت ما يبذله من جهد والتزام في ناديه، مما أهله للوصول إلى هذا الترتيب، وهو الأول لمدافع سعودي منذ عام 2005 حين حصل المدافع السابق حمد المنتشري على لقب أفضل لاعب آسيوي. حسب “عكاظ”.
يذكر أن معتز واجه مدافعين من ثلاثة في القائمة في لقاء اليابان الماضي مع المنتخب السعودي، وسيواجه المدافع الإيراني مدافع فريق بيرسي بوليس الإيراني في لقاء الإياب الثلاثاء القادم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج