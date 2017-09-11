تتجدد المواجهة بين الهلال والعين الإماراتي عندما يتقابل الفريقان في مباراة الحسم الاثنين على ملعب الملك فهد في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 0-0 قبل ثلاثة أسابيع على ملعب هزاع بن زايد في العين.
ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي السعودي وبيرسيبولس الإيراني.
الهلال يبحث عن اللقب الأول في تاريخ دوري أبطال آسيا، علمًا بأنه بلغ نهائي عام 2014 قبل أن يخسر أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي.
ويبرز في صفوف الفريق السعودي عدة لاعبين من بينهم نواف العابد والمهاجم السوري عمر خريبين، والبرازيلي كارلوس إدواردو والأوروغوياني نيكولاس ميليسي. وفق “سبق”.
وتوج العين بلقب النسخة الأولى من البطولة، ثم بلغ النهائي مرتين كان آخرها العام الماضي حيث خسر أمام تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.
ويتوقع أن تشهد صفوف الفريق عودة صانع الألعاب عمر عبدالرحمن الذي سجل 7 أهداف هذا العام، في حين يبرز في التشكيلة أيضًا البرازيلي كايو ومواطنه العائد دوغلاس والسويدي ماركوس بيرغ.
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