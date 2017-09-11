أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد صفحة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق “العين الإماراتي”، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م.
حيث تركّز المران على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية والتكنيكية، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” تدريبات تكتيكية وفنية منوّعة، تلاها مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي. وفق “هاتريك”.
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