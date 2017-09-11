أظهر مقطع فيديو نقاشاً بين مواطن وطبيب بمستشفى تثليث العام بمنطقة عسير، حيث طلب المواطن مساعدته لخدمة زوجته التي على وشك الولادة، لكن الطبيب تجاهله وطلب منه أن يخدم نفسه.
ووثق المواطن خلال مقطع الفيديو جانباً من سوء النظافة في المستشفى، قبل أن يتوجه إلى طبيب من جنسية عربية ويطلب مساعدة الطاقم الطبي؛ حيث إن زوجته على وشك الولادة، قبل أن يرد عليه الطبيب “اخدم نفسك”.
في السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، أن المدير العام لصحة بيشة علي آل كاسي، وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع الطبيب وبعض أفراد الطاقم الطبي على خلفية الفيديو المتداول، مبيناً وفقاً لـ “عين اليوم” أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور انتهائها.
وفق “أخبار 24”.
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