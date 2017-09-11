أكد عضو في مجلس الشورى، أن المجلس سيناقش خلال الشهر الجاري توصية قيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى أن هناك رغبة في دعمها بقوة لدى عدد من الأعضاء.
وأوضح عضو المجلس، بحسب “عكاظ”، أن هناك 20 عضواً يدعمون توصية قيادة المرأة للسيارة، ويرغبون في أن تكون الرؤية واضحة حيالها.
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتور محمد المهنا، قد نفى في مايو الماضي تلقي المجلس أي توصيات تتعلق بالمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
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