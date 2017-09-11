كشف مدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، عن أن عقد الرعاية لنادي الأهلي سيمتد لمدة 3 مواسم، لافتاً إلى أن التعاقد مع الفريق جاء تثميناً لموقف إدارته، المتمثل في إلغاء عقد الشراكة مع الخطوط القطرية.
وأكد الجاسر أن الشراكة مع الأهلي تمثل عقد وفاء مقابل الوفاء للوطن، إلى جانب كونه من أكبر الأندية السعودية وله قاعدة جماهيرية كبيرة، مبيناً أن هناك الكثير من الفعاليات التي ستتم بين النادي الأهلي والخطوط السعودية.
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