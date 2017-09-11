رصد تقرير أبرز المحاكمات التي جرت لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالمملكة على مدار الـ8 أشهر الماضية، لافتاً إلى أن متابعة جلسات محاكمة 10 من عناصر التنظيم داخل المملكة كشفت عن مفاجآت عدة في الاتهامات الموجهة لهم.
وبيّن التقرير أن المحاكمات أبرزت متناقضات تنظيم “داعش” بين الدعوة للتمسك بالدين وبين ممارساتهم الفعلية على أرض الواقع، مشيراً وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن أبرز الجرائم التي حوكم على أساسها عشرة عناصر من التنظيم بالمملكة، التهكم على الذات الإلهية والقرآن الكريم والتحرش بالنساء والأحداث والشواذ جنسياً وإقامة علاقات محرمة معهم، إلى جانب التواصل مع المشعوذين.
ولفت إلى أن المتهمين العشرة منهم 9 سعوديين إضافة إلى باكستاني اشتركوا جميعاً في تعاطي الأقراص المخدرة ومادة الحشيش وشرب الخمور، موضحاً أن الأحكام الصادرة ضدهم تراوحت بين السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، إضافة إلى أحكام بالجلد والمنع من السفر أيضاً.
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