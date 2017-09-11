توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن يستمر تأثير الموجة الحارة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
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