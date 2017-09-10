تدخل شباب مبتعثون لإصلاح ما أفسده زميل لهم، حينما غادر شقة مستأجرة وتركها في حالة مزرية، من عدم النظافة والإهمال، وإتلاف بعض أثاثها.
ونشر مغردون على موقع “تويتر” صورا تكشف الحالة السيئة التي ترك المبتعث الشقة عليها، ما قد يعكس صورة سلبية وسيئة عن باقي المبتعثين، الذين قرروا التصرف سريعاً لتصحيح الوضع، وعلاج ما أحدثه ذلك الزميل، بتنظيف الشقة وإعادتها إلى ما كانت عليه، بل وأفضل حالًا.
وأظهر مقطع فيديو المبتعثين وهم يعملون بحماس في تنظيف الشقة ومسح أرضيتها وجمع القمامة المتناثرة في أنحائها، وإصلاح ما تضرر من محتوياتها وأثاثها، للتأكيد على أن ذلك الزميل لا يمثل إلا نفسه، فيما يجتهد غالب المبتعثين لإعطاء صورة صحيحة عن الوطن ودينه وآدابه وقيمه.
وفق “أخبار 24”.
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