“التعليم” تحدد مقرات (لجان القبول) لتسجيل الطلاب والطالبات المتعثر قبولهم في المدارس.. هذه مواقعها‎

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