قامت الإدارة العامة للاختبارات والقبول (بنين_بنات) بإشراف وتوجيه مباشرين من سعادة وكيلي التعليم (بنين_ وبنات) بإصدار تعميم قبل انطلاق العام الدراسي يتضمن جدولا زمنيا ينظم فترات التسجيل الإلكتروني في برنامج نور.
ويؤكد هذا التعميم على أهمية تنظيم عمليات قبول الطلاب المستجدين، وعدم بقاء أي طالب منعته الظروف من التسجيل في الوقت المحدد.
وقد تضمن دليل القبول الموحد بين البنين والبنات ( بنداً ) يؤكد على تشكيل لجان القبول والتوزيع مع بدء كل عام دراسي لحل مشكلات من تعثر قبولهم لأي سبب كان.
وتقوم إدارات وأقسام الاختبارات والقبول في إدارات التعليم بتشكيل هذه اللجان بالتعاون مع إدارات الإشراف التربوي وأقسام التقنية والإدارات ذات العلاقة، مما سيكون له الأثر الحسن في حل هذه المشكلات.وفق “مزمز”.
وقد بيّن الأستاذ خالد الخلف مساعد مدير عام الاختبارات والقبول للبنين أن لجان القبول والتوزيع التي تشرف عليها إدارات وأقسام الاختبارات في إدرات التعليم هي لجان تختص بمعالجة أوضاع الطلاب الذين تعثر قبولهم (لأسباب تقنية أو قانونية أو اجتماعية أو أي سبب آخر) ، أثناء فترات التسجيل المعلنة،والمجدولة، وهدفها هو منح الفرصة مجددا لمن فاتته فرص التسجيل المعلنة قبل انطلاق العام الدراسي.
وفي ذات السياق ذكرت الأستاذة شريفة الجندل مساعد مدير عام الاختبارات والقبول للبنات أن هذه اللجان تبدأ أعمالها من بداية العام الدراسي ( مع عودة المعلمين والمعلمات) ويستمر عملها طوال العام، حيث يتجه ولي الأمر لأقرب لجنة في حيه السكني بعد الإعلان عنها.
وأضافت أن الإجراءات التي ستتم للمتقدمين لها هي مراجعة أوراقهم الرسمية ومدى انطباق الشروط عليها، لتحويلهم لأقرب مدرسة من سكنهم حسب توفر الشواغر، أو توجيههم لأقرب مكان خارج الحي في حال تم قبولهم .
يشار إلى أن لجان القبول والتوزيع تعمل طوال العام لحل أي مشكلة طارئة في القبول والنقل والتوزيع.
لجان القبول بنين – بنات في إدارات التعليم للعام الدراسي 1438هـ
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