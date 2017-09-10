كشف مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عن الإجراءات التي اتخذتها الملحقية الثقافية في واشنطن بالتعاون مع الجهات الدبلوماسية السعودية هناك، تجاه المبتعثين المتضررين، في ظل المخاطر الناتجة عن إعصار “إرما” في ولاية فلوريدا، وتوجيه سفير المملكة الأمير خالد بن سلمان بتقديم صرف مخصصات المبتعثين لشهر ذي الحجة.
وأوضح أنه أُنشئت غرفة عمليات لطوارئ الملحقية وإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية منذ الثلاثاء الماضي، وتكوين مجموعة “واتس آب”، لرؤساء الأندية الطلابية وأعضاء الهيئات الإدارية والمنظمات التطوعية، للتواصل السريع وتبادل المعلومات مع السلطات المحلية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي لتصل لأكبر عدد من المبتعثين.
وأضاف أنه طُلب من رؤساء أندية الطلاب التواصل مع طلاب الجامعة ومكتب الطلاب الأجانب وترجمة التعاميم وإرسالها للمبتعثين عن طريق الجامعة، والتنسيق مع رؤساء الأندية في فلوريدا لتوفير مناطق تجمع للطلاب والطالبات المبتعثين في أماكن آمنة، وتكوين لجان انتقال جماعي في المناطق التي تم إلزام السكان بإخلائها وتحديد نقاط تجمع.
وأشار إلى ضم أعضاء من الشؤون الاجتماعية وطوارئ الملحقية وقنصلية هيوستن والسفارة لغرفة العمليات الافتراضية مع رؤساء الأندية والمنظمات من فلوريدا، مع بدء عمليات طلبات الإخلاء من قبل السلطات في فلوريدا، على أن تنفذ الأندية الخطط المتفق عليها في نقاط التجمع والخروج الجماعي في مدينة ميامي.
وبين أنه يتم التنسيق مع الأندية الطلابية في ولايتي “جورجيا” و”تينيسي”، وعدة ولايات قريبة من فلوريدا للإعلان ومساعدة النازحين في توفير المعلومات والسكن والغذاء، مع فتح متطوعين بيوتهم للنازحين في تلاحم اجتماعي رائع. وفق “أخبار 24”.
كما أُنشئت مجموعة “واتس آب” للمعلومات من قبل نادي جامعة كلارك في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، ووصل عدد أعضائه إلى أكثر من ٦٠٠ شخص ومن طلاب فلوريدا، مع انضمام كادر الملحقية والقنصلية في هيوستن والسفارة لتبادل المعلومات، ومساعدة النازحين.
وتم التنسيق مع الأندية والمنظمات الطلابية لتحويل الحالات المعقدة للملحقية والسفارة للتعامل معها بشكل خاص وحل مشاكلها، كما تم، بناء على توجيه الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين، تقديم صرف مخصصات المبتعثين لشهر ذي الحجة لتُصرف قبل موعدها.
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