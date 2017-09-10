نجحت أمانة منطقة الرياض في إعادة إنشاء نفق تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب” بطول 900 متر، وذلك في مدة قياسية لم تتجاوز 3 أشهر منذ بدء الأعمال في 23 رمضان الماضي.
وتضمنت أعمال المشروع إعادة إنشاء كامل النفق بأجزائه الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى تطوير التقاطع فوق النفق بإعادة تنظيم طريقة رصفه، ليحقق انسيابية في الحركة المرورية، مع توسيع مساحة مسار دوران المركبات لضمان سهولة التنقل.
يُذكر أن الأمانة حرصت على البدء في الأعمال خلال إجازة عيد الفطر الماضي، وقدّرت التزام سكان الحي بالتعليمات واللوحات الإرشادية خلال تنفيذ المشروع، ما كان له دور في رفع انسيابية حركة السير حول منطقة العمل، وساهم بدرجة كبيرة في انتهائه وفق البرنامج الزمني المحدد.
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