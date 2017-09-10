أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، عن إعادة تأهيل 40 طفلاً يمنياً جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن إلى مقاعد الدراسة، وتم دمجهم مع أقرانهم، وذلك عبر مشروع متكامل نفذه المركز في محافظتي مأرب والجوف.
وأوضح المركز في بيان له أن المركز بدأ عبر إحدى المؤسسات المتخصصة إعادة تأهيل 40 طفلاً موزعين بالتساوي بين محافظتي مأرب والجوف، كمرحلة أولى ضمن برامج الحماية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن، ممن لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً من الأطفال المجندين بصفوف الحوثيين.
وأضاف أن الأطفال الذين كانوا قد التحقوا في صفوف ميليشيا الحوثي وشاركوا في القتال وإمداد الميليشيا بالذخائر والطعام، سيتلقون على مدى شهر كامل دورات نفسية وتعليمية واجتماعية ورياضية لإعادة تأهيلهم من قبل أخصائيين نفسيين وبمعايير دولية تمهيدًا لدمجهم في المجتمع.
يشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين يُعد برنامجًا نوعيًا، وإنجازاً كبيراً في ظل ما تشهده البلاد من أزمات، وتفيد تقديرات حكومية يمنية بأن الميليشيات الحوثية قد جندت أكثر من 10 آلاف طفل للقتال في صفوفها.
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