كشف المدير الفني للمنتخب السعودي، الهولندي بيرت فان مارفيك، أنه لم يكن أحد يتوقع أن نتأهل لكأس العالم بروسيا 2018، وهذا يفسر عدم الترتيب لأي شيء للسفر إلى هناك.
وقال: “حتى أكون محقاً، لم نرتب معسكراً في الصيف، ولم نتأكد من الفنادق وأماكن التدريب في روسيا مثلما فعلت بعض المنتخبات، وهذا طبيعي، لأننا لم نتوقع حقيقةً التواجد في المونديال، على الأقل قبل عامين عندما تسلمت تدريب المنتخب السعودي”.
وأضاف مارفيك في مقابلة مع جريدة “آلمينين دايبلاد” نقلت ترجمتها “العربية نت”، أن المنتخب السعودي عندما يذهب لمقارعة الكبار في روسيا 2018 لن يكون بطلا لكأس العالم، مشددا في الوقت نفسه على أنه “يجب علينا تحقيق أفضل إنجاز ممكن، بالنظر إلى ما يمتلكه المنتخب من إمكانات مميزة، والتي يجب علينا استغلالها”.
وأبان أنه ليس قلقاً من بحث تجديد تعاقده مع الاتحاد السعودي للاستمرار في قيادة المنتخب في بطولة كأس العالم، مشيراً إلى أنه حافظ على استقرار القائمة خلال فترة وجوده كمدير فني، بخلاف الأعوام الماضية، حيث كان يتم استبدال عدد كبير من اللاعبين كل فترة. وفق “أخبار 24”.
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