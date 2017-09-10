وجه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التهنئة إلى فهد الهريفي، نجم وسط النصر السابق، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والخمسين.
وكتب “فيفا” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “عيد ميلاد سعيد لنجم المنتخب السعودي ونادي النصر، فهد الهريفي، 52 عامًا اليوم!”.
وذكّر الفيفا، عشاق الكرة السعودية، بهدف افتتاح كأس القارات، الذي أحرزه الهريفي في مرمى المنتخب الأمريكي.
وقال الفيفا: “تطلّب الأمر 48 دقيقة للاحتفال بالهدف الأول في تاريخ كأس القارات، ففي المباراة الافتتاحية من النسخة الأولى سنة 1992 ـ التي كانت تُعرف آنذاك باسم كأس الملك فهد ـ سجّل لاعب خط الوسط السعودي الأسطوري، فهد الهريفي، اسمه بحروف من نور في البطولة”.
وأضاف: “أتى ذلك الهدف التاريخي بشكل استثنائي كذلك؛ فقد حافظ لاعب خط وسط نادي النصر على رباطة جأشه، وهو يسدد ضربة الجزاء، بعد أن ارتكب حارس المنتخب الأمريكي، توني ميولا، خطأً بحق المهاجم سامي الجابر في منطقة الجزاء.. كانت تلك هي ضربة الجزاء الأولى، من أصل 28 تم تسجيلها خلال تاريخ البطولة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “استغلّ أصحاب الأرض ذلك الهدف، وسجّلوا اثنين آخرين في الشوط الثاني، وحصدوا الفوز بثلاثية نظيفة، على منتخب أبناء العم سام، إلا أن السعوديين خسروا موقعة النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني”.
يشار إلى أن الهريفي، لعب مسيرته بالكامل ضمن صفوف النصر، بين عامي 1984 و2000، وحصد ما يزيد عن 10 بطولات مع الفريق.
وكان الهريفي، أحد عناصر الجيل السعودي المتوج بكأس أمم آسيا 1988، وواحدًا ممن كتبوا المشاركة الأولى للأخضر في كؤوس العالم (1994)، كما لعب 65 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفًا.
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