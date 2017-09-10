يتطلع الهلال السعودي إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، حينما يستضيف نظيره العين الإماراتي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.
ويدخل الهلال المواجهة بأفضلية على مضيفه بعدما أنهى مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي على ستاد هزاع بن زايد معقل نادي العين الاماراتي.
وقدّم الهلال عرضاً كبيراً أمام العين في مواجهة الذهاب وكان قريباً من انهاء المباراة لصالحه بعدما تسابق لاعبوه على اضاعة الفرص المحققة.
ويعاني الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال من الغيابات التي ضربت الفريق حيث سيغيب الثلاثي عبدالله الحافظ وعبدالله عطيف وسلمان الفرج للإيقاف، في حين لحق بهم محمد البريك وياسر القحطاني بسبب الاصابة.
ويأمل دياز في أن يساهم تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 في رفع معنويات فريقه لاسيما وأنه يملك عدداً كبيراً من اللاعبين الذين شاركوا مع الأخضر في مواجهتي الإمارات واليابان في التصفيات النهائية يتقدمهم الحارس عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي وياسر الشهراني ونواف العابد وعبدالملك الخيبري بالاضافة إلى الغائبين عن المواجهة محمد البريك وسلمان الفرج وعبدالله عطيف. وفق “العربية نت”.
وفي المقابل يبحث العين الإماراتي عن بطاقة التأهل من الباب الصعب بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في مواجهة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعبه.
ويملك الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين سجلاً مميزاً أمام نادي الهلال الذي سبق وأن التقاه في ثلاث مناسبات واحدة مع العين وكانت مواجهة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، ومواجهتين مع فريقه السابق النصر وانتهت الاولى بالتعادل الايجابي 1-1 في دوري المحترفين السعودي، في حين تغلب في نصف نهائي كأس ولي العهد بثنائية نظيفة.
وتنفس زوران الصعداء بعد تأكد مشاركة الثنائي عمر عبدالرحمن “عموري” والمدافع اسماعيل أحمد اللذان أظهرا جاهزية كبيرة للمشاركة في اللقاء، في حين سيفقد مجموعة من اللاعبين هم المدافع مهند العنزي الذي طرد في مواجهة الذهاب وخالد عبدالرحمن ومحمد فايز وفوزي فايز وعامر عبدالرحمن بسبب الإصابات.
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