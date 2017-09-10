قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بزيارة لمدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، اليوم (الأحد)، في المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية للاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية قسطرة قلبية.
وأوضح اليوبي أنه تجاوز الأزمة الصحية، بفضل الله، ثم بفضل الكفاءات الوطنية من أطباء الجامعة، إضافة إلى التجهيزات والتقنيات العالية التي وفرتها الدولة، معبرًا عن عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة على الزيارة الكريمة.
وفق “أخبار 24”.
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