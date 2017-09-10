أعلنت سفارة المملكة في واشنطن، عن تشكيل غرفة عمليات طارئة لمساعدة المواطنين السعوديين المقيمين في ولاية فلوريدا الأمريكية التي ضربها إعصار “إرما” القوي الذي وصلت سرعته إلى ٢٥٠ كيلومترا في الساعة.
وأوضحت مصادر وفقا لصحيفة “عكاظ”، أن الملحقية الثقافية بأمريكا أنشأت غرفة عمليات موحدة لجميع رؤساء الأندية الطلابية والمنظمات التطوعية في ولاية فلوريدا لإنقاذ الطلبة السعوديين في الولاية، مشيرة إلى أنه يتم العمل على حصر المناطق المتضررة لتسهيل عمليات الإخلاء.
وأشارت إلى أن الملحق الثقافي قدّم موعد المكافآت إلى يوم الاثنين، كي يتمكن الطلاب من توفير قيمة السكن في مناطق آمنة.
ولفتت إلى أن القنصلية في هيوستن قامت بالتواصل مع العوائل المتضررة والطلاب المبتعثين وسياح، خصوصاً الذين استأجروا فنادق، وطالبت المتضررين بتقديم الفواتير والإيصالات كي يتم تعويضهم عنها، إضافة إلى الاتفاق مع بعض الفنادق على استضافة السعوديين دون إجبارهم على الدفع.
وأكد طلبة سعوديون تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا، أن القنصلية تواصلت مع عدد من المبتعثين الذين خرجوا من الولاية، ووفرت لهم فنادق على نفقتها في ولايات أكثر أمناً وبعيدة عن الإعصار.
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