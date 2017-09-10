تبدأ وزارة الخدمة المدنية غداً الإثنين استقبال طلبات التقديم لعدد 3950 وظيفة تعليمية للخريجين عبر نظام “جدارة”.
وقالت الوزارة إن التقديم سيبدأ عند الساعة الثالثة والنصف من مساء الغد ويستمر حتى الخميس القادم الموافق 23/ 12/ 1438هـ، لافتة إلى أنه سيتم إعلان أسماء المدعوين للمطابقة خلال أسبوع بعد انتهاء التقديم.
وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لاستقبال طلبات النساء على الوظائف التعليمية البالغ عددها 4176 وظيفة سينتهي في الثالثة والنصف من مساء غدٍ الإثنين، مبينة أن إعلان أسماء المدعوات للمطابقة سيتم خلال أسبوع من الغد. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت هذه الوظائف عبر بوابتها الإلكترونية، ومجموعها 8666 وظيفة للخريجين والخريجات وهي في مراحل التعليم العام المختلفة.
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