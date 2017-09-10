قالت مصادر مطلعة إن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بتبوك أصدرت حكما ابتدائيا بتعويض الأمين العام السابق للغرفة التجارية بتبوك المهندس مبارك القحطاني، أكثر من نصف مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ثبت لها أن إنهاء عقد الأمين العام جاء مخالفاً لنظام الغرف التجارية، ولم يكن بموافقة غالبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة طبقا للنظام.
يذكر أن الغرفة التجارية بتبوك، أنهت عقد الأمين العام، بعد مضيّ خمسة أشهر على تعيينه، مشيرة إلى أنه كان يخضع لفترة تجربة، وتم إحالة جميع القرارات التي اتخذها للتحقيق للتأكد من قانونيتها. وفق “أخبار 24”.
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