وافتتح اللقاء بحضور رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس جمعية الكشافة الكويتية، الدكتور عبدالله الطريجي، الذي أكد على أهمية دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم ، متمنياً أن يخرج الملتقى بتوصيات ومقترحات تدعم أبنائنا وإخواننا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وافاد القائد الكشفي السعودي خالد العيسى أن الهدف من الملتقى هو تبادل الخبرات والمساهمة في تطبيق الموسوعة الكشفية العربية للغة الإشارة ووضع التوصيات التي تساهم في تطويرها وآليات تطبيقها في الجمعيات الكشفية العربية. وفق “الرياض”.
وأوضح العيسى أن الكشافة السعودية ستعرض تجربتها في دمج الصم ببرامجها في هذا الملتقى، وتقديم ورقة عمل عن تجربة إعداد القيادات العاملة في مجال دمج الصم والأشخاص ذوي الاعاقة في الكشفية، مشيراً الى ان برنامج الملتقى يتضمن العديد من الجلسات العلمية والتدريبية وورش عمل عن استخدام الموسوعة العربية للغة الاشارة، وزيارات ميدانية إلى المؤسسات والهيئات والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة السمعية.
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