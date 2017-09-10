اقامت ادارة مستشفى الملك خالد ومركز الامير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج حفل معايدة خاص بموظفي ومنسوبي المستشفى وذلك بحضور سعادة مديرالمستشفى الدكتور/ عبدالله بن عمر البرناوي ومساعد المدير للشئون الإدارية و المالية الاستاذ/ سعود السويلم و رؤساء الاقسام والاطباء والموظفين وذلك ليوم الاحد الموافق: 1438/12/19 هـ بمناسبة عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك اعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات .
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