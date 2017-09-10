علمت مصادر أن ادارة النصر فاجأت المدافع حمد العقيلي بالاتصال عليه والطلب منه الالتحاق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم لاعادة تقييمه فنيا من المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، بعدما قطع شوطا كبيرا بالانتقال إلى الخليج بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم، وتشير المصادر أن المدرب لم يقتنع حتى الان بأي مدافع بعد اصابة المدافعين البرازيلي برونو يوفيني وعبدالله مادو.
من جهة أخرى طالب لاعب الوسط المصري حسام غالي إدارة الكرة بضرورة الاسراع بتسليمه فيلا في أحد المجمعات الفاخرة بالرياض اسوة بالجهاز الفني وبرونو وابن جلدته لاعب الوسط ليوناردو بيريرا.
من جهة ثانية حذرت الإدارة العامة لكرة القدم جميع اللاعبين عبر رسائل بالجوال من خلال تسليم كل لاعب عشر فانيلات للاطقم الثلاثة طوال الموسم الجاري وفي حال طلب أي لاعب فانيلة اضافية سيتم تطبيق اللائحة الداخلية على اللاعب من خلال خصم 15 بالمئة من مرتبه الشهري. وفق “الرياض”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج