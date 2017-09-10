بشر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة بأن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن إجراءات حول التطبيقات الذكية ستسعد الجميع.
وقال السواحة في مقطع فيديو نشره الإعلامي عادل أبوحميد: “هناك أمور طيبة إن شاء الله قادمة بخصوص التطبيقات”، مضيفاً أن ما سيتم الإعلان عنه سيكون إيجابياً ويسعد الجميع.
وذهب عدد من المعلقين على الفيديو بأن الوزير يلمح في حديثه لفك حجب بعض الميزات في التطبيقات الذكية، مثل المكالمات الصوتية، والمرئية.
وفق “أخبار 24”.
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