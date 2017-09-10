أبدى كارلوس فيلانويفا المحترف ضمن صفوف الاتحاد، إعجابه بفريق الهلال مؤكداً أن الخصم الأصعب في دوري جميل للمحترفين.
وقال فيلانويفا في تصريحات تلفزيونية إن الهلال كان أفضل الفرق في دوري جميل الموسم الماضي، وتوج باللقب عن جدارة، مبدياً إعجابه بالعديد من اللاعبين السعوديين، وخاصة نواف العابد.
وعن أبرز اللاعبين الأجانب الذين لفتوا انتباهه، قال فيلانويفا: “أنا معجب أيضاً بالثنائي (عمر) السومة لاعب الأهلي، و(إسماعيل) بانقورا مهاجم فريق الرائد”. وفق “أخبار 24”.
وتطرق اللاعب التشيلي للحديث عن المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، بقوله: “سيكون موسماً صعباً، والفرق المنافسة ستكون قوية، ولكننا نملك بالفعل فريقاً مميزاً”.
وأتم فيلانويفا تصريحاته بقوله: “أولوياتي تحقيق الألقاب الجماعية مع الاتحاد، ولا أفكر إطلاقاً في لقب أفضل صانع لعب بالدوري”.
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