روت ممرضة تعمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بالمدينة تفاصيل تهجم وافد عربي يعمل بقسم الصيانة بذات المستشفى عليها وتهديدها، مشيرة إلى أنها رفعت شكوى ضده وتم إصدار أحكام بالسجن والفصل فيها لكنها لم تنفذ.
وأوضحت الممرضة وفقا لـ”المدينة” أن تفاصيل الواقعة تعود إلى حضور الوافد رفقة مواطنة لعيادة العظام وأراد إدخالها قبل الحضور وهو ما تم رفضه، لكن الوافد لم ينتظر، ودفع باب العيادة لكي يدخل مع المراجعة، الأمر الذي دفع الممرضة لمنعه فتطاول عليها وهددها أنه “سيربيها ويفصلها من العمل”، وبعد فترة قصيرة عاد للتهجم عليها ثانية بشهادة الحضور ورجال الأمن بالمستشفى.
وقالت إنها تقدمت بشكوى للمديرية العامة للشؤون الصحية، وتم التحقيق فيها وإصدار قرار فصل الوافد من العمل ومنعه من أي عقود تتعلق بصحة المدينة لكنه ما زال على رأس العمل، لافتة إلى أنها رفعت دعوى قضائية في المحكمة الجزائية، وتم الحكم على الوافد بعشر جلدات كحق عام والسجن عشرة أيام كحق خاص، لكنه لم يطبق حتى الآن.
ورد المتحدث الرسمي لصحة المدينة، حاتم سمان، على الواقعة، مؤكدا أن قضية الممرضة محل اهتمام، وأن “الصحة” في طور التحقق من الأمر، وفي حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج