توفي 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة (طفلان و4 نساء)، وأصيب 4 آخرين بينهم حالتان حرجتان، إثر حادث تصادم مركبتين وجها لوجه فجر أمس على طريق العقير- العيون في الأحساء.
وقال مدير مستشفى مدينة العيون العام في الأحساء فهد الكليب وفقا لـ”الوطن”، إن قسم الطوارئ والإسعاف في المستشفى، استقبل المتوفين والبالغ عددهم 7 حالات، وجرى إدخالهم ثلاجة الموتى في المستشفى لاستكمال الإجراءات، فيما تم استقبال نحو 4 مصابين في الحادث.
من جانبها، قامت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني في مدينة العيون بإخراج المحتجزين من داخل المركبتين، فيما فتحت جهات الاختصاص في مرور الأحساء تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية.
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