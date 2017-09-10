حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 5 تأشيرات استقدام كحد أقصى لذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين والمواطنات، وتأشيرة واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة من المقيمين.
واشترطت ضوابط منح التأشيرات استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، أن يتم تحديد عدد التأشيرات المستحقة لكل شخص بموجب توصية من التأهيل الشامل، وللحالات غير المسجلة بالتأهيل إحضار تقرير طبي معتمد.
وأبانت وفق “أخبار 24” أنه لتحديد القدرة المالية لإصدار التأشيرة الأولى يتم الاكتفاء بالإعانة المخصصة للشخص من التأهيل الشامل، مع وجود 25 ألف ريال رصيد بنكي، فيما يشترط توفر رصيد بنكي بمبلغ 350 ألف ريال لإصدار التأشيرة الخامسة.
وحددت الاشتراطات لإصدار التأشيرة لذوي الاحتياجات الخاصة لغير السعوديين ألا يقل الراتب الشهري للشخص عن 10 آلاف ريال.
وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين والمواطنات فإنه يتم معاملة الشخص ذوي الاحتياج الخاص بشكل منفرد، في حال تعدد حالات الإعاقة في نفس الأسرة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج