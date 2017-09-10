يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدلم دورة علمية في ( شرح كتاب بلغة الاخيار من احاديث الاذكار ) ، لفضيلة الشيخ د.خالد بن محمد اليحيا ، وذلك بجامع الملك عبدالعزيز بمدينة الدلم من تاريخ 19-22 من شهر ذو الحجة لعام 1438 هـ .
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مكتب الدعوة بالدلم يقيم دورة علمية
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