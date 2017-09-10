امتدت مشكلة تكدس الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مطار الملك خالد بالرياض، حيث شهد المطار أمس السبت تكدس نحو 2000 حقيبة كانت عالقة بجدة.
وعبر عدد من المسافرين عن استيائهم من تأخر وصول حقائبهم على متن رحلاتهم، فيما أكد عدد من الموظفين بمطار الرياض وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن مشكلة تكدس الحقائب ليست مسؤوليتهم.
من جهتها، أرجعت مصادر بمطار جدة تكدس الحقائب والازدحام لتأخر عدد كبير من رحلات الخطوط السعودية المغادرة لأسباب فنية، وتكرار تعطل سيور نقل الأمتعة بسبب عدم التزام موظفي الخدمات الأرضية بالأوزان والأحجام المحددة للأمتعة.
وأبانت بحسب صحيفة “الوطن” أن تأخر أكثر من 3 رحلات فقط يسبب ازدحاماً وتكدساً كبيراً بالصالة ويشل حركتها التشغيلية التي لا تستوعب أكثر من 15 ألف مسافر في اليوم الواحد، في الوقت الذي تتعامل فيه حالياً مع أكثر من 55 ألفاً.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للطيران أقر أمس السبت بوجود قصور كبير في جودة الخدمة بمطار الملك عبدالعزيز، مرجعاً ذلك للبنية التحتية للمطار وضعف التنسيق مع الجهات العاملة بالمطار، لافتاً إلى أن المطار الجديد سيحل كل هذه الإشكالات.
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