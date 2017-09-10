توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأحد” أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة الأجزاء الداخلية منها والساحلية، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك حيث تتأثر برياح شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم وكذلك على جنوب غرب المملكة.
وأوضحت أن السماء ستكون صحوا إلى غائمة جزئياً على مناطق المملكة ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتزداد نسبة الرطوبة على السواحل الشرقية خلال الليل والصباح الباكر.
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