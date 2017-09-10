احتفل اللواء/ سعد بن محمد بن عبدالعزيز الجمعه بزواج ابنه (مازن )على كريمة الشيخ /عبدالاله بن عبدالمحسن الدغفق وذلك يوم السبت الموافق 1438/12/18 في قاعة القصرللاحتفالات بالخرج وقد حضر جمع من الاقارب ووجهاالمجتمع و الاصدقاء متمنين له التوفيق.
وكما يسر صحيفة الخرج اليوم الإلكترونيه أن تزف أجمل التهاني و التبريكات للعريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة . وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير .
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