فشل مهاجم التعاون الدولي نايف هزازي في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام نظيره الفيحاء في الدور الـ16 لكأس ولي العهد، بعد أن انفرد بالمرمى تام بشكل غريب.
حيث سنحت في الدقيقة 63 من المباراة فرصة للاعب هجوم التعاون هزازي ليكون وحيدا أمام حارس التعاون، إلا أنه وضع الكرة خارج المرمى برعونة، وفشل قي تحقيق هدف مهم.
يشار إلى أن الفيحاء تأهل إلى دور الـ 8 لكأس ولي العهد بعد فوزه بهدف نظيف أمام التعاون احرزه دانيلو موينو في الدقيقة 13 من الشوط الأول.
نايف هزازي يهدر هدفا محققا عند الدقيقة الـ63#الفيحاء_التعاون#برو_سبورتpic.twitter.com/ljbYO4NQNT
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج