أكدت مصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعتزم مقاضاة عدد من المغردين المسيئين لمهاجم الفريق عمر السومة؛ بسبب تصريحاته التليفزيونية التي أطلقها مؤخراً وشكر خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
وبيّنت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن الإدارة ستكلف محامي النادي برصد التغريدات المسيئة للاعب كافة خلال الفترة الماضية، تمهيداً لإعداد ملف كامل بشأنها وتقديمها للجهات القضائية.
بدوره، أشار مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي ماجد الفهمي إلى أن النادي تقدم بشكاوى ضد عدد من الإعلاميين، لافتاً إلى أنه ستتم مقاضاة المسيئين كافة للاعب.
وكان اللاعب عمر السومة قد أثار جدلاً كبیراً بین الجماهير الرياضیة مؤخراً عقب ظهوره في لقاء تليفزيوني بُثّ من دمشق، قدم فیه الشكر لبشار الأسد؛ لتتباين وجهات نظر الجماهير بين مبرر لتصريحاته ومهاجم له.
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