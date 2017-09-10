نشر المدافع البرازيلي برونو أوفيني، محترف نادي النصر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “انستغرام” أظهرت حجم الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة الودية بين النصر والقادسية، والتي أقيمت بالأمس وانتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف وحيد.
ونشر محترف النصر تعليقا على الصورة، قال فيه: “الشيء الذي لا يقتلك يجعلك أقوى”.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لمحترف نادي النصر، برونو أوفيني، وجود كسر في عظمة الوجه، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للنادي العاصمي، مضيفًا أن أوفيني سيخضع لفحص نهائي لتحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي. وفق “المواطن”.
وذكر المركز الإعلامي لنادي النصر أن أوفيني تعرض لإصابة في الوجه من كرة مشتركة في المباراة، عند الدقيقة 38، وتم تبديله بنزول عبدالإله العمري.
يذكر أن مباراة النصر والقادسية الودية جاءت ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية بدوري جميل للمحترفين.
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