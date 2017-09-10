أعلن رئيس هيئة النقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، اليوم (السبت)، عن إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة، وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل.
وأضاف أنه تقرر كذلك توجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن السعودية من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات وعدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة.
وأوضح أن الايقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء، مشيرا إلى أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، ومشددًا على أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورًا، ومنع استخدام التطبيق داخل السعودية. وفق “أخبار 24”.
ونبَّه إلى أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز الشباب السعودي على استمرار نجاحهم، وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن السعودية، ومشيدًا في الوقت ذاته بما تحقق من زيادة نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع الحيوي من (٩٪) إلى (٩٦٪) خلال أقل من عام.
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