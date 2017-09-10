قال سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب إن مواجهة الباطن في الجولة المقبلة من دوري جميل للمحترفين تختلف عن مباراة كأس سمو ولي العهد.
وتمكن الشباب من الفوز على الباطن بهدف دون رد ضمن مباريات الدور الـ16 من كأس سمو ولي العهد والتي جرت اليوم السبت.
ومن المقرر أن يواجه الشباب الباطن متصدر دوري جميل للمحترفين يوم الجمعة المقبل على استاد الملك فهد الدولي.
وقال الجابر في تصريحات عقب مباراة الباطن: “الباطن فريق صعب ومنظم جداً، خلقنا الكثير من الفرص، لكن عانينا في التسجيل.” وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “مباراة الجمعة المقبلة مختلفة تماماً عن مواجهة اليوم، سنلعب أمام فريق يدخل وهو بالصدارة وبروح عالية.”
ويحتل الباطن المركز الأول في دوري جميل برصيد 6 نقاط والشباب لديه 3 نقاط.
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