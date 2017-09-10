وثق مقطع فيديو متداول تهور سائق وممارسته التفحيط في أحد الطرق السريعة، متسبباً في كارثة، بعد اصطدامه بإحدى السيارات، ليتغير وجهتها وتصطدم في سيارة أخرى بوسط الطريق.
وأظهر الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، قائد سيارة وهو يمارس التفحيط بسرعة عالية وسط الطريق قبل أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة، ويصطدم بسيارة أخرى “ونيت” من الأمام، لتغير الأخيرة اتجاهها وترتطم بسيارة موثّق الفيديو.
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