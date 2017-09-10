توقع المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، انخفاض معدلات الحرارة خلال الـ 15 يوماً المقبلة لتصل إلى أقل من 30 درجة مئوية نهاراً وتنخفض إلى 20 درجة ليلاً، لافتاً إلى أن فرص سقوط الأمطار تتزايد خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب دخول فصل الخريف.
وبيّن الجهني، وفقاً لـ”سبق”، أن الأمطار ستبدأ في شمال المملكة وشمال غربها وتتعمق بعد ذلك حتى تصل للمناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف ستكون في 23 سبتمبر الجاري، وسيلاحظ خلال تلك الفترة انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين إلى مستويات أكثر اعتدالاً تقترب من العشرين.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى قدوم شتاء مبكر وقارس، مستبعداً أن تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة موجات حر جديدة؛ كون المنطقة ستشهد رياحاً باردة حتى فصل الخريف، وهو ما ينعكس على انخفاض معدلات الحرارة.
وأوضح أن فصل الخريف عبارة عن فترة انتقالية تتغير فيها الأجواء ويزداد اضطرابها على العديد من الدول في القسم الشمالي من الكرة الأرضية؛ حيث تشتد على بلدان أوروبا بداية الخريف ثم تنتقل تدريجياً نحو المنطقة العربية، لافتاً إلى أن ذلك يولد حالات عدم استقرار جوي يبدأ على إثرها موسم الأمطار.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج