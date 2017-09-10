علقت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة على هروب الطبیب المُتهم بالتسبب في بتر قدم الطفل نايف الجابري خارج المملكة، لافتةً إلى أن الطبيب لم يهرب وسافر بشكل نظامي.
وقال المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة حاتم سمان في مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على “روتانا خليجية”، إن الطبيب سافر بشكل نظامي؛ كونه يمتلك تأميناً طبياً خاصاً بالأخطاء الطبية، مبيناً أنه منع من السفر لحين التحقيق معه، وأخذت إفادته في الوقعة كإجراء روتيني.
ولفت إلى أن الطبيب غير مشمول بالقضية ولا حاجة إلى إحضاره أو ملاحقته، موضحاً أن قضية الطفل لا تزال تخضع للتحقيق والإجراءات النظامية.
وفق “أخبار 24”.
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