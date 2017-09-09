اندلع حريق هائل في شاحنتين متوقفتين في إحدى المحطات البترولية بمحافظة الجبيل، اليوم السبت، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.
وكشف مقطع فيديو متداول اندلاع الحريق بشكل هائل في الشاحنتين فيما تكافح فرق الدفاع المدني في الجبيل النيران للسيطرة عليها.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما فتحت إدارة الدفاع المدني بالجبيل تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وفق “أخبار 24”.
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