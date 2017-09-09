دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات خلال العام الدراسي المقبل، الدخول مباشرة إلى نظام “نور” وتسجيل أبنائهم بالخدمة المخصصة للطلبة بمختلف المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر بالمملكة.
وأوضحت الشركة أن تقديم الخدمة يقتصر فقط على الطلبة المسجلين في نظام ” نور”، وسيتم استبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل وتحديث البيانات؛ مبينة أن على أولياء الأمور سرعة المبادرة والتسجيل بالخدمة عبر الدخول إلى بوابة النقل المدرسي في نظام ” نور” قبل بداية العام الدراسي، ومن ثم تحديد موقع المنزل في خارطة البوابة.
وأفادت أن المدرسة ستدرس الطلبات مع بداية العام الدراسي، وتبلغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام “نور”، حيث يُراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق للخدمة، من أبرزها البيئة المعيشية للطلبة (المناطق الحضرية – المناطق الريفية)، وبرنامج الدراسة (تعليم عام – مدارس تحفيظ القرآن الكريم)، والمسافة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر وبما لا يزيد عن دائرة نصف قطرها (3كم) من باب المدرسة.
وأشارت إلى أنها ستراعي معايير الأولوية في الاستحقاق عند دراسة الطلب، التي من أهمها: سلامة الطالب أو الطالبة، والحالة الاجتماعية، ومدى البُعد عن المدرسة، فكلما كان المنزل أكثر بعداً كانت فرصة الحصول على الخدمة أكبر، مبينة أنه عند قبول الطالب أو الطالبة في الخدمة، تبدأ بعدها عملية نقلهم من وإلى منازلهم بكل راحة وأمان وموثوقية عالية طوال العام الدراسي.
ونوهت الشركة أنه في حال تغيير ولي الأمر موقع منزله لاحقا، فإن عليه إلغاء طلب النقل المدرسي السابق وإنشاء طلب نقل جديد، مع تحديث البيانات ووضع عنوان منزله الأخير.وفق “أخبار 24”.
ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
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