أطلقت الجهات المعنية، أمس الجمعة، سراح المفحط بدر عوض المطيري الملقب بـ”الكنق” وذلك بعد أن قضى في السجن ست سنوات لتسببه في إزهاق روح شاب أثناء ممارسته التفحيط.
وكان “الكنق” يمارس التفحيط في أحد الطرق بالخرج قبل 6 سنوات، وتسبب في وفاة شاب، وفقاً لـ”سبق”، فحُكم عليه حينها بالسجن 10 سنوات، وتم تخفيض الحكم إلى 7 سنوات، قضى 6 منها فقط في السجن قبل إطلاق سراحه أمس.
وأكّد المفحط بعد خروجه من السجن أنه تاب عن تلك الممارسات، وقال: “الحمد لله على كل حال، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، ما حصل لي نزوة شباب، ولله الحمد تبت وعدت إلى الله”.
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