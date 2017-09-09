اتهمت مواطنة بقرية المواريد بالمدينة المنورة أقارب لها بالاعتداء على منزلها وهدمه، وذلك ضمن مخطط للاستيلاء عليه بالقوة، وذلك على خلفية نزاع بينها وبينهم حول ملكية الأرض.
وناشدت المواطنة وتدعى “أم فهد” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنصافها، ورد حقها، مبينة أنها باتت وزوجها المقعد بلا مأوى، وأن جميع أبنائها بالحد الجنوبي.
وقالت إن أقاربها استغلوا فرصة غيابها عن المنزل وقاموا بهدمه، وأنها تقدمت ببلاغ للشرطة، مضيفة وفقاً لصحيفة “عاجل” أنها سبق وتقدمت بشكوى لإمارة المنطقة بشأن المضايقات التي تجدها من أقاربها لإجبارها على الخروج من المنزل.
وأبانت أن أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان كلف لجنة للوقوف على الأمر، وقد صدر القرار بملكيتها للمنزل، غير أن أقاربها لم يقبلوا بالأمر، وعاودا مضايقتها حتى وصل الأمر لتجرؤهم على هدم المنزل.
وأظهر مقطع فيديو متداول تمت الإشارة إلى أنه منزل المواطنة، وقد تعرض للهدم في أجزاء منه.
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