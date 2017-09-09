أظهر تقرير صادر عن جمعية الكشافة العربية السعودية بالأرقام حجم منجزاتها، وذلك خلال مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة كل عام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأشار التقرير إلى قيام الكشافة بإرشاد 153011 حاجًّا تائهًا بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة عن طريق التوصيل والإرشاد المتجول، كما قام الكشافة بتفويج 892.148 حاجًّا من مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا وإيران.
وتضمن التقرير المساهمة مع وزارة الصحة في مباشرة 23862 حالة طوارئ، وتنظيم 83501 حالة في العيادات، وإرشاد 38023 تائهًا، ونقل 11277 بالعربات وسيارات الإسعاف من خلال العمل في 8 مستشفيات بمكة المكرمة ومنى وعرفات، و10 مراكز صحية في منى.
كذلك تضمن التقرير مساهمة الكشافة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ إذ تم تنظيم 1860 حاجًّا، وإدخال 190 حاجًّا على المشايخ، وتوزيع 8800 كتاب. وتناول التقرير مشاركة الكشافة مع البنك الإسلامي للتنمية؛ إذ اشار إلى توجيه 14178 حاجًّا، وإرشاد 484 حاجًّا، وتوزيع 4400 بروشور.
وبيَّن التقرير قيام الكشافة بــ 60 جولة مع وزارة التجارة والاستثمار، ومباشرة 383 محلاً و129 برادة، والقيام بــ 520 جولة مع أمانة العاصمة المقدسة، ومباشرة 2973 مبسطًا.
من جهته، أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالسعودية، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن النجاحات التي حققتها الكشافة السعودية في موسم الحج أتت بالتخطيط الواعي والسليم المبني على الخبرة التراكمية المدعومة بالقيادات الكشفية التي تستشعر واجبها الوطني وأداء مهامها، فضلاً عن إدراكها أهمية العمل التطوعي ورسالتها تجاه ضيوف الرحمن.
وأوضح الدكتور الفهد أن الشراكة والتوأمة المجتمعية التي تجمع الجمعية بعدد من قطاعات الدولة المعنية بخدمة الحجاج حققت نجاحات ينشدها الجميع، من خلال التعاون والتكامل بين الجمعية وتلك القطاعات، وفق اتفاقيات تمت بعد اجتماعات عدة على مدار العام، من أهمها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وأمانة العاصمة المقدسة، وبعض مكاتب الطوافة.
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