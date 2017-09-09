كشف مصدر مسؤول في نادي الهلال عن معاقبة جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لأحد موظفيها؛ بعد استفزازاه للاعب الهلال الدولي السوري عمر خربين، عند وصوله للرياض أمس الأول، وتصوير لفيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعية.
وعبر الموظف في المقطع المتداول عن أمنياته بخسارة الهلال أمام العين الإماراتي الاثنين المقبل في اياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، فيما طالب خربين في رده عليه باستشعار الوطنية كون الهلال فريق سعودي ويواجه فريق إماراتي . وفق “عين اليوم”.
يذكر أن حادثة السوري خربين والموظف كانت الثانية للاعبين في المطارات السعودية، بعد حادثة مهاجم الأهلي السوري عمر السومة.
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