أكد حسين شيعان حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنهم عازمون على تصحيح المسار مع انطلاق منافسات دوري جميل عقب نهاية فترة التوقف، والمنافسة على بطولة الدوري وبقية البطولات.
وكان النصر قد تغلب على القادسية وديا مساء الخميس 2-1 استعدادا لمنافسات دوري جميل، حيث تنتظر الفريق العاصمي مواجهة قوية في الـ 17 من سبتمبر المقبل أمام النادي الأهلي في جدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري جميل.
وقال شيعان في حديثه لـ”عين اليوم” :” إنهم عازمون على إسعاد جماهير النصر عقب أن خيبوا أملهم في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الاتفاق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
وتابع :”اعتذر للجماهير عن النتيجة الغير جيدة أمام الاتفاق وأعدهم أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباريات القادمة من أجل إسعادهم.
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