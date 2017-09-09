قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر عن أنها ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة فسخ تعاقدها مع مدرب حراس النصر الحالي ، المغربي فهمي عبد الغني.
ووفقاً لما أوردت به إذاعة ” Ufm ” : ” قرّرت إدارة نادي النصر الاستغناء عن خدمات المغربي فهمي عبدالغني مدرب حرّاس الفريق الأول، وإسناد المهمة إلى مدرب حراس الأولمبي ” .
و أصافت : الاستغناء عن مدرب حراس الفريق الأول في نادي النصر جاء بقرار فني من المدير الفني البرازيلي ريكاردو غوميز.
ميدانياً : أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، وبدأ المران باجتماع بين المدرب غوميز مع لاعبيه تحدث فيها عن بعض الملاحظات في مباراة القادسية الودية والتي جرت يوم الخميس. وفق “أخبار 24”.
بعد ذلك أدى الفريق تدريبات لياقة متنوعة اشتملت على الجري مع تدريبات تكتيكية تعتمد على مزيد من التركيز في استثمار الفرص.
وخاض الفريق مناورة طبق المدرب من خلالها عدد من الجمل الفنية وشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء سامي النجعي ومحمد الشهراني حيث خاضا مران لياقي.
وواصل أحمد الفريدي وليوناردو تدريبات لياقية فيما خاض جيبور تدريبات لياقة إضافية.
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