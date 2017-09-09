فرض المدير الفني لفريق الهلال “رامون دياز” مناورة على كامل مساحة الملعب أمام الفريق الأولمبي، شرح خلالها عددًا من الجمل التكتيكية والفنية… حيث واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة “العين الإماراتي” وسط مشاركة اللاعبين الدوليين.
ومنح الجهاز الفني الثلاثي ” سلمان الفرج – عبدالله عطيف – عبدالله الحافظ ” راحة لمدة يومين، وأدى البريك مرانا لياقيا بالجري، وفرض الجهاز الفني مناورة على كامل مساحة الملعب أمام الفريق الأولمبي … وشهد المران متابعة الأمير نواف بن سعد .
مدرب الهلال دياز يقرر انضمام اللاعبين لمعسكر لقاء العين الإماراتي قبل المباراة بيومين، وذلك ببدء المعسكر بعد نهاية تدريب يوم غدٍ السبت.
من جانب آخر تلقى الهلال موافقة الاتحاد الآسيوي على خوض كل مباريات الأدوار النهائية باستاد الملك فهد حال تأهله.. فيما اختارت إدارة الهلال مدينة أبوظبي كأرض محايده لمباراة الفريق مع بيروزي الإيراني حال تأهلهما للدور النصف نهائي . وفق “الرياض”.
كما تكفلت إدارة نادي الشعلة بتسيير حافلات نقل للراغبين بحضور المباراة مؤازرةً لممثل الوطن نادي الهلال في بطولة آسيا التي ستقام مباراتها بالرياض أمام العين الإماراتي.
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